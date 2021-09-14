Во время обстрела в районе проведения операции Объединенных сил погиб украинский военнослужащий.
Боец ВСУ получил ранение, несовместимое с жизнью.
Всего во время минувших суток зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня.
Вблизи Зайцевого противник обстрелял позиции украинских защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Неподалеку Верхнеторецкого – из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 калибра.
В направлении Нью-Йорка вооруженные формирования Российской Федерации совершили обстрел из артиллерийских систем калибра 122 мм.
В районе Золотого-4 – из ручных противотанковых гранатометов.
Неподалеку Катериновки применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Вблизи Новоалександровки противник трижды вел обстрелы украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку Прицепиловки российские оккупанты дважды стреляли из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов 82 калибра.
Дважды обстреливали и в направлении Попасной из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.
Украинские защитники открывали ответный огонь.
Обо всех фактах нарушений сообщено представителям миссии ОБСЕ.
По состоянию на 7.00 14 сентября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Источник: Штаб ООС