Під час обстрілу в районі проведення операції Об’єднаних сил загинув український військовослужбовець.
Боєць ЗСУ дістав поранення, несумісне з життям.
Загалом під час минулої доби зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню.
Поблизу Зайцевого противник обстріляв позиції українських захисників із автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.
Неподалік Верхньоторецького – із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.
У напрямку Нью-Йорка збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з артилерійських систем калібру 122 мм.
У районі Золотого-4 – із ручних протитанкових гранатометів.
Неподалік Катеринівки застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
Поблизу Новоолександрівки противник тричі вів обстріли українських позицій із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Неподалік Причепилівки російські окупанти двічі стріляли із великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та мінометів 82 калібру.
Двічі обстрілювали й у напрямку Попасної із великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про всі факти порушень повідомлено представникам місії ОБСЄ.
Станом на 7.00 14 вересня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Джерело: Штаб ООС