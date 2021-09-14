В Молдове задержали воздушных контрабандистов из Украины и Беларуси

Сотрудники оперативных подразделений Черновицкого отряда совместно с молдавскими правоохранительными органами задержали воздушных контрабандистов, которые нарушали воздушное пространство трех стран, чтобы перевезти партию контрабандных сигарет.
Воздушное судно было задержано сегодня, 14 сентября, ночью.
— Быстрое взаимодействие пограничников двух стран не оставило правонарушителям шансов на побег, — сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница.
Пограничной полицией Молдовы и украинскими пограничниками за почти десять километров от населенного пункта Сокиряны Новоднестровского района (Украина) неподалеку от Бричанского района (Республика Молдова), выявлены украинский Ан-2, легковой автомобиль молдавской регистрации и группа лиц, которая обслуживала самолет.
Правоохранители задержали троих мужчин — двух граждан Украины, а также гражданина Беларуси. У них изъяли средства навигации.
В настоящее время на месте работают правоохранители двух стран с целью выяснения всех обстоятельств правонарушения и осуществления фото- и видеодокументирования.
Задержанным мужчинам, согласно действующему законодательству Республики Молдова, грозит тюремное заключение.
Источник: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница
Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница