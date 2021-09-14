У Молдові затримали повітряних контрабандистів з України та Білорусі

Співробітники оперативних підрозділів Чернівецького загону спільно із молдовськими правоохоронцями затримали повітряних контрабандистів, які порушували повітряний простір трьох країн заради тютюнової контрабанди.
Повітряне судно було затримано сьогодні, 14 вересня, вночі.
– Швидка взаємодія між прикордонниками двох країн та формування спільних патрулів не залишили правопорушникам шансів на втечу, – повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України – Західний кордон.
Прикордонною поліцією Молдови спільно з українськими прикордонниками за майже десять кілометрів від населеного пункту Сокиряни Новодністровського району (Україна) неподалік Бричанського району (Республіка Молдова), виявлено український Ан-2, легковий автомобіль молдовської реєстрації та групу осіб, що обслуговувала літак.
Правоохоронці затримали трьох чоловіків – двох громадян України, а також громадянина Білорусі. У них вилучили засоби навігації.
Наразі на місці працюють правоохоронці обох країн з метою з’ясування всіх обставин правопорушення та здійснення фото- і відеодокументування.
Затриманим чоловікам, згідно із чинним законодавством Республіки Молдова, загрожує тюремне ув’язнення.
Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон