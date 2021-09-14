У Молдові затримали повітряних контрабандистів з України та Білорусі

Прикордонною поліцією Молдови спільно з українськими прикордонниками за майже десять кілометрів від населеного пункту Сокиряни Новодністровського району (Україна) неподалік Бричанського району (Республіка Молдова), виявлено український Ан-2, легковий автомобіль молдовської реєстрації та групу осіб, що обслуговувала літак.

Правоохоронці затримали трьох чоловіків – двох громадян України, а також громадянина Білорусі. У них вилучили засоби навігації. Наразі на місці працюють правоохоронці обох країн з метою з’ясування всіх обставин правопорушення та здійснення фото- і відеодокументування. Затриманим чоловікам, згідно із чинним законодавством Республіки Молдова, загрожує тюремне ув’язнення. Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон