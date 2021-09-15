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Факты / Украина
Софія Зінов'єва |

Украинская армия взяла на вооружение новую станцию обнаружения Феникс-1

Украинская армия взяла на вооружение новую станцию обнаружения Феникс-1

Предприятие Научно-производственный комплекс Искра разработало новую трехкоординатную радиолокационную станцию ​​обнаружения Феникс-1 по заказу Министерства обороны.

Разработка была создана для применения в составе зенитного ракетного комплекса Бук-М1, сообщил глава Минобороны Андрей Таран.

Сейчас Феникс-1 успешно прошел ряд испытаний и был принят на вооружение Вооруженных сил Украины.

— Феникс-1 будет глазами наших дивизионов противовоздушной обороны, в которых на вооружении стоят комплексы Бук-М1, и подразделений радиотехнических войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины, — отметил министр обороны.

Феникс-1 может автоматически распознавать государственную принадлежность, классы и типы воздушных объектов, а также пеленговать источники активных шумовых помех.

Украинская армия взяла на вооружение новую станцию обнаружения Феникс-1 — ФОТО

— Благодаря соединению в единую разведывательно-ударную систему возрастет эффективность средств ПВО в плане обнаружения и поражения воздушных целей, — пояснил Таран.

Он также отметил, что полученную из радиолокационной станции информацию будут передавать на пункт боевого управления и автоматизированные пункты управления радиотехнических подразделений.

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Эта функция позволит применять Бук-М1 более эффективно.

Источник: Минобороны

Фото: Минобороны

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