Міноборони провело українські військові навчання над Чорним морем

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Юлія Захарченко |

Вертольоти Мі-8 та Мі-14ПЧ: на Херсонщині українські льотчики відпрацьовували бомбометання

Вертольоти Мі-8 та Мі-14ПЧ: на Херсонщині українські льотчики відпрацьовували бомбометання

Міністерство оборони України провело навчально-тренувальні польоти з бойовою стрільбою для наших льотчиків морської авіаційної бригади.

Екіпажі, які перебували у салоні вертольотів Мі-8 та Мі-14ПЧ, відпрацювали переліт з місця базування на полігон у Херсонській області.

Вже у цій місцевості льотчики неодноразово тренували зліт та посадку, проліт у колі, а потім отримали завдання щодо враження необхідних цілей.

Льотчики вертольоту Мі-14ПЧ відпрацювали елемент радіолокаційного пошуку човна умовного противника та тактичне бомбометання у певній місцевості.

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Водночас екіпажі Мі-8 змогли вдосконалити свої навички щодо практичних пусків некерованих ракет та бомбометання у задані цілі після бойового маневрування парою.

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Військові навчання тривали декілька днів – завдяки цьому всі льотчики змогли відпрацювати завдання різної складності. Заступник командира бригади з МПЗ підполковник Родіон Козаков наголосив, що льотчики “знищили” всі необхідні цілі та показали злагодженість під час спільної роботи.

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Джерело: Міноборони

Фото: Міноборони

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