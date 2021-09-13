Міноборони провело українські військові навчання над Чорним морем

Міністерство оборони України провело навчально-тренувальні польоти з бойовою стрільбою для наших льотчиків морської авіаційної бригади.

Екіпажі, які перебували у салоні вертольотів Мі-8 та Мі-14ПЧ, відпрацювали переліт з місця базування на полігон у Херсонській області.

Вже у цій місцевості льотчики неодноразово тренували зліт та посадку, проліт у колі, а потім отримали завдання щодо враження необхідних цілей.

Льотчики вертольоту Мі-14ПЧ відпрацювали елемент радіолокаційного пошуку човна умовного противника та тактичне бомбометання у певній місцевості.

Водночас екіпажі Мі-8 змогли вдосконалити свої навички щодо практичних пусків некерованих ракет та бомбометання у задані цілі після бойового маневрування парою.

Військові навчання тривали декілька днів – завдяки цьому всі льотчики змогли відпрацювати завдання різної складності. Заступник командира бригади з МПЗ підполковник Родіон Козаков наголосив, що льотчики “знищили” всі необхідні цілі та показали злагодженість під час спільної роботи.