Українська армія взяла на озброєння нову станцію виявлення Фенікс-1 – ФОТО

Підприємство Науково-виробничий комплекс Іскра розробило нову трикоординатну радіолокаційну станцію виявлення Фенікс-1 на замовлення Міністерства оборони.

Розробку було створено для застосування у складі зенітного ракетного комплексу Бук-М1, повідомив очільник Міноборони Андрій Таран.

Наразі Фенікс-1 успішно пройшов низку випробувань і був прийнятий на озброєння Збройних сил України.

– Фенікс-1 буде очима наших дивізіонів протиповітряної оборони, у яких на озброєнні стоять комплекси Бук-М1. та підрозділів радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України, – зазначив міністр оборони.

Фенікс-1 може автоматично розпізнавати державну належність, класи та типи повітряних об’єктів, а також пеленгувати джерела активних шумових перешкод.

– Завдяки з’єднанню в єдину розвідувально-ударну систему зросте ефективність засобів ППО щодо виявлення і ураження повітряних цілей, – пояснив Таран.

Він також наголосив, що отриману з радіолокаційної станції інформацію передаватимуть на пункт бойового управління та автоматизовані пункти управління радіотехнічних підрозділів.

Читайте: Вертольоти Мі-8 та Мі-14ПЧ: на Херсонщині українські льотчики відпрацьовували бомбометання

Ця функція дасть змогу застосовувати Бук-М1 більш ефективно.