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Факты / Украина
Софія Зінов'єва |

СБУ обнаружила схрон оружия и взрывчатки на Закарпатье и задержала подозреваемого

СБУ обнаружила схрон оружия и взрывчатки на Закарпатье и задержала подозреваемого

Служба безопасности Украины обнаружила схрон с боеприпасами и взрывчаткой в Закарпатской области.

СБУ сообщает, что из тайника изъяли более 2 кг взрывчатки, реактивные противотанковые гранаты и почти 40 обычных гранат.

Реактивные гранаты и тротил: СБУ обнаружила большой схрон оружия на Закарпатье — ФОТО
Реактивные гранаты и тротил: СБУ обнаружила большой схрон оружия на Закарпатье — ФОТО
Реактивные гранаты и тротил: СБУ обнаружила большой схрон оружия на Закарпатье — ФОТО
Реактивные гранаты и тротил: СБУ обнаружила большой схрон оружия на Закарпатье — ФОТО
СБУ обнаружила схрон оружия и взрывчатки на Закарпатье и задержала подозреваемого / 2 фотографии

Опасный схрон был создан в заброшенном здании в одном из поселков Береговского района Закарпатья.

Правоохранители задержали одного из злоумышленников, причастных к обустройству тайника.

Следствие установило, что фигурант является членом и организатором преступной группировки, которая занимается нелегальной продажей оружия.

Во время обыска в здании правоохранители СБУ обнаружили около двух килограмм тротила, 400 г пластида, 10 средств для инициирования взрыва, три реактивных противотанковых гранаты, четыре выстрела к гранатометам ВОГ-25 и 39 гранат РГД-5 и Ф-1.

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Сейчас все изъятое оружие направили на экспертизу. Правоохранители решают вопрос об избрании задержанному меры пресечения и объявлении подозрения.

Продолжается досудебное расследование, следователи устанавливают источники поступления найденной взрывчатки и оружия.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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