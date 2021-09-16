Реактивні гранати і тротил: СБУ виявила великий схрон зброї на Закарпатті – ФОТО

Служба безпеки України виявила схрон із боєприпасами та вибухівкою у Закарпатській області.

СБУ повідомляє, що зі схованки вилучили понад 2 кг вибухівки, реактивні протитанкові гранати та майже 40 звичайних гранат.

СБУ виявила схрон зброї і вибухівки на Закарпатті та затримала підозрюваного / 2 фотографии

Небезпечний схрон було створено у закинутій будівлі в одному із селищ Берегівського району Закарпаття.

Правоохоронці затримали одного зі зловмисників, причетних до облаштування сховку.

Слідство встановило, що фігурант є членом та організатором злочинного угруповання, яке займається нелегальним продажем зброї.

Під час обшуку в будівлі правоохоронці СБУ виявили близько двох кілограм тротилу, 400 г пластиду, 10 засобів для ініціювання вибуху, три реактивні протитанкові гранати, чотири постріли до гранатометів ВОГ-25 та 39 гранат РГД-5 та Ф-1.

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Наразі усю вилучену зброю направили на експертизу. Правоохоронці вирішують питання про обрання затриманому запобіжного заходу та оголошення підозри.

Триває досудове розслідування, слідчі встановлюють джерела надходження знайденої вибухівки та зброї.