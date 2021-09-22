6 октября будет 80-я годовщина трагедии в Бабьем Яру. По этому случаю в Украину приедут президенты Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, Израиля — Ицхак Герцог и Албании — Илир Цель.

Так, 6 октября в Бабьем Яру к годовщине трагедии состоится официальная церемония памяти с участием президента Владимира Зеленского и руководителей Германии, Израиля и Албании.

Кроме того, в этот же день будет открыт мемориальный объект Хрустальная стена плача.

С 27 сентября по 7 октября пройдет ряд других мероприятий таких, как выставки, презентации книг, Национальный урок памяти в украинских школах, премьера документального фильма Бабий Яр. Контекст режиссера Сергея Лозницы.

С подробным расписанием мероприятий можно ознакомиться на странице, специально созданной к годовщине массовых расстрелов в Бабьем Яру.

Трагедия в Бабьем Яру — это массовые расстрелы во время немецкой оккупации города Киев в период Второй мировой войны. По разным данным, только евреев здесь было расстреляно около 150 тыс. Эта трагедия стала всемирным символом Холокоста.

Источник: Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр