6 жовтня буде 80-та річниця трагедії в Бабиному Яру. Із цієї нагоди до України приїдуть президенти Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, Ізраїлю – Іцхак Герцог та Албанії – Ілір Мета.

Так, 6 жовтня у Бабиному Яру до роковин трагедії відбудеться офіційна церемонія вшанування пам’яті за участі президента Володимира Зеленського та очільників Німеччини, Ізраїлю й Албанії.

Окрім того, цього ж дня буде відкрито меморіальний об’єкт Кришталева стіна плачу.

Із 27 вересня до 7 жовтня пройде низка інших заходів таких, як виставки, презентації книг, Національний урок пам’яті в українських школах, прем’єра документального фільму Бабин Яр. Контекст режисера Сергія Лозниці.

Із детальним розкладом заходів можна ознайомитися на сторінці, спеціально створеній до роковин масових розстрілів у Бабиному Яру.

Трагедія в Бабиному Яру – це масові розстріли під час німецької окупації міста Київ у період Другої світової війни. За різними даними, лише євреїв тут було розстріляно близько 150 тис. Ця трагедія стала всесвітнім символом Голокосту.

Джерело: Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр