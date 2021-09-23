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Факты / Украина
Людмила Богданова |

В Украине произошло землетрясение — задело Тернопольщину и Прикарпатье

В Украине произошло землетрясение — задело Тернопольщину и Прикарпатье

Утром 23 сентября произошло землетрясение на территории Тернопольской и Ивано-Франковской областей. Об этом сообщил Немецкий научно-исследовательский центр геологических наук (GFZ).

По данным ученых, магнитуда землетрясения — 4,3 по шкале Рихтера. Оно оценивается как легкое. Сейсмические толчки зафиксировали в 6:18 по киевскому времени.

Эпицентром землетрясения стало село Нагоряны Тернопольской области. Слабые подземные толчки также наблюдались в таких населенных пунктах:

  • город Чертков Тернопольской области;
  • город Городенка Ивано-Франковской области;
  • город Бучач Тернопольской области;
  • город Борщев Тернопольской области;
  • город Коломыя Ивано-Франковской области.

Землетрясение в Украине 23 сентября — первые подробности

Немецкие исследователи также отметили, что землетрясение очень слабо могло ощущаться в Тернополе и Каменец-Подольском.

Исследовательский центр обратился к людям, которые проживают на территориях, где прошло землетрясение. Ученые хотят узнать, как ощущались подземные толчки.

Недавно землетрясение зафиксировали в Донецкой области. Эпицентр подземных толчков пришелся на Добропольский район.

Магнитуда землетрясения — 3,3 балла по шкале Рихтера. Подробнее о землетрясении в Донецкой области — в материале.

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Источник: Volcano Discovery

Фото: Volcano Discovery, Depositphotos

Фото: Depositphotos

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