Землетрясение в Украине 23 сентября — первые подробности

Утром 23 сентября произошло землетрясение на территории Тернопольской и Ивано-Франковской областей. Об этом сообщил Немецкий научно-исследовательский центр геологических наук (GFZ).

По данным ученых, магнитуда землетрясения — 4,3 по шкале Рихтера. Оно оценивается как легкое. Сейсмические толчки зафиксировали в 6:18 по киевскому времени.

Эпицентром землетрясения стало село Нагоряны Тернопольской области. Слабые подземные толчки также наблюдались в таких населенных пунктах:

город Чертков Тернопольской области;

город Городенка Ивано-Франковской области;

город Бучач Тернопольской области;

город Борщев Тернопольской области;

город Коломыя Ивано-Франковской области.

Немецкие исследователи также отметили, что землетрясение очень слабо могло ощущаться в Тернополе и Каменец-Подольском.

Исследовательский центр обратился к людям, которые проживают на территориях, где прошло землетрясение. Ученые хотят узнать, как ощущались подземные толчки.

Недавно землетрясение зафиксировали в Донецкой области. Эпицентр подземных толчков пришелся на Добропольский район.

Магнитуда землетрясения — 3,3 балла по шкале Рихтера. Подробнее о землетрясении в Донецкой области — в материале.

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Источник: Volcano Discovery

Фото: Volcano Discovery, Depositphotos