В Закарпатской области вблизи села Брестов Мукачевского района произошло землетрясение. Сейсмическая станция Карпатского региона зафиксировала подземный толчок магнитудой 2,5 по шкале Рихтера 8 сентября в 16.32.

Как правило, толчки с такой магнитудой не ощущаются, но их все же регистрируют.

По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в результате землетрясения на Закарпатье никто не пострадал. Спасатели не получали обращений от граждан.

Землетрясение в Карпатах фиксируют уже не первый раз. Так, 8 июня этого года подземный толчок произошел в селе Пасечная Надворнянского района Ивано-Франковской области. Тогда его магнитуда составила 2,6 по шкале Рихтера.

А 5 июня в Карпатах в селе Манява Богородчанского района зафиксировали подземный толчок магнитудой около 2 баллов по шкале Рихтера.

Также зимой землетрясение на территории Украины фиксировали во Львовской области. Но его магнитуда составила 1,9, то есть оно даже не ощущалось.