В Карпатах второй раз за неделю зафиксировали землетрясение. Подземный толчок произошел 8 июня около 16.20 в селе Пасечная Надворнянского района Ивано-Франковской области.

Магнитуда землетрясения составила 2,6 по шкале Рихтера — это зафиксировали измерительные приборы в регионе.

По данным ГСЧС, в результате подземных толчков никто не пострадал. Спасатели не получали обращений от граждан.

Землетрясение в Карпатах

Еще одно землетрясение в Карпатах произошло 5 июня. Тогда измерительные приборы зафиксировали подземные толчки в селе Манява Богородчанского района (Ивано-Франковская область).

Магнитуда землетрясения составила 2 — это слабые ощутимые толчки.

Перед этим землетрясение в Украине фиксировали в апреле. Тогда подземные толчки магнитудой 4,6 произошли в Румынии и распространились на Одесскую область.