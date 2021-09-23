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Людмила Богданова |

В Україні стався землетрус – зачепило Тернопільщину та Прикарпаття

В Україні стався землетрус – зачепило Тернопільщину та Прикарпаття

Вранці 23 вересня стався землетрус на території Тернопільської та Івано-Франківської областей. Про це повідомив Німецький науково-дослідний центр геологічних наук (GFZ).

За даними науковців, магнітуда землетрусу – 4,3 за шкалою Ріхтера. Він оцінюється як легкий. Сейсмічні поштовхи зафіксували о 6:18 за київським часом.

Епіцентром землетрусу стало село Нагоряни Тернопільської області. Слабкі підземні поштовхи також спостерігалися у  таких населених пунктах:

  • місто Чортків Тернопільської області;
  • місто Городенка Івано-Франківської області;
  • місто Бучач Тернопільської області;
  • місто Борщів Тернопільської області;
  • місто Коломия Івано-Франківської області.

Вранці 23 вересня на заході Україні стався землетрус – подробиці та карта

Німецькі дослідники також вказали, що землетрус дуже слабко міг відчуватися у Тернополі та Кам’янці- Подільському.

Дослідний центр звернувся до людей, які проживають на територіях, де пройшов землетрус. Науковці хочуть дізнатися, як відчувалися підземні поштовхи.

Нещодавно землетрус зафіксували у Донецькій області. Епіцентр підземних поштовхів припав на Добропільський район.

Магнітуда землетрусу – 3,3 бала за шкалою Ріхтера. Детальніше про землетрус на Донеччині – у матеріалі.

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Джерело: Volcano Discovery

Фото: Volcano Discovery, Depositphotos

Фото: Depositphotos

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