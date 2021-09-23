Вранці 23 вересня на заході Україні стався землетрус – подробиці та карта

Вранці 23 вересня стався землетрус на території Тернопільської та Івано-Франківської областей. Про це повідомив Німецький науково-дослідний центр геологічних наук (GFZ).

За даними науковців, магнітуда землетрусу – 4,3 за шкалою Ріхтера. Він оцінюється як легкий. Сейсмічні поштовхи зафіксували о 6:18 за київським часом.

Епіцентром землетрусу стало село Нагоряни Тернопільської області. Слабкі підземні поштовхи також спостерігалися у таких населених пунктах:

місто Чортків Тернопільської області;

місто Городенка Івано-Франківської області;

місто Бучач Тернопільської області;

місто Борщів Тернопільської області;

місто Коломия Івано-Франківської області.

Німецькі дослідники також вказали, що землетрус дуже слабко міг відчуватися у Тернополі та Кам’янці- Подільському.

Дослідний центр звернувся до людей, які проживають на територіях, де пройшов землетрус. Науковці хочуть дізнатися, як відчувалися підземні поштовхи.

Нещодавно землетрус зафіксували у Донецькій області. Епіцентр підземних поштовхів припав на Добропільський район.

Магнітуда землетрусу – 3,3 бала за шкалою Ріхтера. Детальніше про землетрус на Донеччині – у матеріалі.

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Джерело: Volcano Discovery

Фото: Volcano Discovery, Depositphotos