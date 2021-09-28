Они будут прагматиками — Климкин о будущем правительстве Германии

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал результаты выборов в Германии в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

Климкин уверен, что новое правительство ФРГ будет прагматичным и любой канцлер сфокусируется на внутренней политике. Поэтому нужно привлечь в Украину немецкий бизнес.

— Они будут прагматиками, поэтому с прагматиками надо действовать как с прагматиками. В конце концов затянуть немецкой бизнес в Украину… Если Deutsche Bahn наконец зайдет в Укрзализныцю, если мы масштабно зайдем, это будет хорошо для Украины, для наших отношений, для Германии и для нашей евроинтеграции.

Климкин уверен, что не имеет значения, кто станет канцлером. По его словам, Германия будет поддерживать политические и экономические отношения с РФ, а также сотрудничать с Украиной.

— Германия будет с нами сотрудничать, но все-таки будет видеть нас сквозь призму России. К сожалению, такой консенсус есть и его надо разбить. Это непростая реальность.

Павел Климкин подчеркнул, что Украине следует изменить подход в отношениях с Германией.

— Давайте возьмем их за ворот и вытащим из них то, что поддерживает нас экономически, сделает нам зеленую волну энергоэффективности, реальный заход немецкого бизнеса. Это можно и нужно сделать именно сейчас, поскольку немцы готовы об этом говорить.

Выборы в Германии

По предварительным результатам, выборы в Германии выиграла Социал-демократическая партия (СДПГ). Эту партию поддержали 25,7% избирателей.

На втором месте с 24,1% блок Меркель Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

Третье место на выборах в Бундестаг досталось Зеленым — у них 14,8%. Свободная демократическая партия набрала 11,5% и заняла четвертое место, замыкает пятерку Альтернатива для Германии (10,3%).