Они будут прагматиками — Климкин о будущем правительстве Германии

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал результаты выборов в Германии в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.
Климкин уверен, что новое правительство ФРГ будет прагматичным и любой канцлер сфокусируется на внутренней политике. Поэтому нужно привлечь в Украину немецкий бизнес.
— Они будут прагматиками, поэтому с прагматиками надо действовать как с прагматиками. В конце концов затянуть немецкой бизнес в Украину…
Если Deutsche Bahn наконец зайдет в Укрзализныцю, если мы масштабно зайдем, это будет хорошо для Украины, для наших отношений, для Германии и для нашей евроинтеграции.
Климкин уверен, что не имеет значения, кто станет канцлером. По его словам, Германия будет поддерживать политические и экономические отношения с РФ, а также сотрудничать с Украиной.
— Германия будет с нами сотрудничать, но все-таки будет видеть нас сквозь призму России. К сожалению, такой консенсус есть и его надо разбить. Это непростая реальность.
Павел Климкин подчеркнул, что Украине следует изменить подход в отношениях с Германией.
— Давайте возьмем их за ворот и вытащим из них то, что поддерживает нас экономически, сделает нам зеленую волну энергоэффективности, реальный заход немецкого бизнеса. Это можно и нужно сделать именно сейчас, поскольку немцы готовы об этом говорить.
Выборы в Германии
По предварительным результатам, выборы в Германии выиграла Социал-демократическая партия (СДПГ). Эту партию поддержали 25,7% избирателей.
На втором месте с 24,1% блок Меркель Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).
Третье место на выборах в Бундестаг досталось Зеленым — у них 14,8%. Свободная демократическая партия набрала 11,5% и заняла четвертое место, замыкает пятерку Альтернатива для Германии (10,3%).