Вони будуть прагматиками – Клімкін про майбутній уряд Німеччини

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував результати виборів у Німеччині в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV.

Клімкін впевнений, що новий уряд ФРН буде прагматичним і будь-який канцлер сфокусується на внутрішній політиці. Тому німецький бізнес потрібно залучити в Україну.

– Вони будуть прагматиками, тому з прагматиками треба діяти як з прагматиками. Врешті-решт затягнути німецькій бізнес в Україну… Якщо Deutsche Bahn нарешті зайде в Укрзалізницю, якщо ми масштабно зайдемо, це буде добре для України, для наших відносин, для Німеччини і для нашої євроінтеграції.

Клімкін впевнений, що немає значення, хто стане канцлером. За його словами, Німеччина підтримуватиме політичні та економічні відносини з РФ, а також співпрацювати з Україною.

– Німеччина буде з нами співпрацювати, але все-таки бачитиме нас крізь призму Росії. На жаль, такий консенсус є і його треба розбити. Це непроста реальність.

Павло Клімкін наголосив, що Україні варто змінити підхід у відносинах з Німеччиною.

– Схопімо їх за комір і витягнемо з них те, що підтримує нас економічно, зробить нам зелену хвилю енергоефективності, реальний захід німецького бізнесу. Це можна і потрібно зробити саме зараз, оскільки німці готові про це розмовляти.

Вибори у Німеччині

За попередніми результатами, вибори у Німеччині виграла Соціал-демократична партія (СДПН). Цю партію підтримало 25,7% виборців.

На другому місці з 24,1% блок Меркель Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС).

Третє місце на виборах у Бундестаг дісталося Зеленим – у них 14,8%. Вільна демократична партія набрала 11,5% і посіла четверте місце, замикає п’ятірку Альтернатива для Німеччини (10,3%).