У нас неразрывные сплетения в истории народов: Кучма принял историков из Казахстана

Президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма 6 октября принял в Киеве делегацию историков из Казахстана, а также посла Казахстана в Украине Дархана Калетаева и руководителей казахстанских архивов и музеев.

Встреча состоялась в рамках архивно-исторического проекта, инициированного посольством Казахстана, главная цель которого — восстановление цепочки исторических событий, связанных с казахстанцами в Украине в XX веке.

— Украина и Казахстан не имеют общих границ, но мы по-настоящему близки друг к другу. Есть действительно неразрывные сплетения — и в истории народов, и в человеческих судьбах. Наши дружба и взаимное уважение остались незыблемыми и после распада СССР. Я искренне рад тому, что украинские архивы могут помочь и нашим друзьям, и нам самим лучше осмыслить прошлое, — Леонид Кучма выразил поддержку казахстанской инициативе.

Историки исследуют судьбу спецпереселенцев, которые были сосланы из Казахстана в Украину, в частности в Херсонскую область в 1920-1930-х годах, а также бойцов 106 Акмолинской кавалерийской дивизии, половина которой погибла в окружении нацистов в 1942 году (Барвенковский котел, Харьковская область).

В этом проекте особое внимание уделено украинцам, которых после окончания Второй мировой войны насильно переселили в Казахстан.

Благодаря информации, которую историкам удалось найти в архивах СБУ, в Казахстане продолжат работу по реабилитации жертв политических репрессий тоталитарного режима.

Во время встречи также речь шла о двусторонних отношениях и необходимости восстановления объемов торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Казахстаном.

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Источник: Дарка Оліфер