У нас нерозривні сплетіння в історії народів: Кучма прийняв істориків з Казахстану

Президент України (1994-2005) Леонід Кучма 6 жовтня прийняв у Києві делегацію істориків з Казахстану, а також посла Казахстану в Україні Дархана Калєтаєва і керівників казахстанських архівів та музеїв.

Зустріч відбулася в межах архівно-історичного проекту, ініційованого посольством Казахстану, головна мета якого – відновлення ланцюжка історичних подій, пов’язаних з казахстанцями в Україні у XX столітті.

– Україна та Казахстан не мають спільних кордонів, але ми по-справжньому близькі одне до одного. Є дійсно нерозривні сплетіння – і в історії народів, і в людських долях. Наші приязнь та взаємна повага лишилися непорушними і після розпаду СРСР. Я щиро задоволений тим, що українські архіви можуть допомогти і нашим друзям, і нам самим краще осмислити минуле, – Леонід Кучма висловив підтримку казахстанській ініціативі.

Історики досліджують долю спецпереселенців, які були заслані з Казахстану в Україну, зокрема у Херсонську область у 1920-1930-х роках, а також бійців 106 Акмолинської кавалерійської дивізії, половина якої загинула в оточенні нацистів у 1942 році (Барвінківський котел, Харківська область).

У цьому проекті окрема увага приділена українцям, яких після завершення Другої світової війни насильно переселили до Казахстану.

Завдяки інформації, яку історикам вдалося знайти в архівах СБУ, в Казахстані продовжать роботу з реабілітації жертв політичних репресій тоталітарного режиму.

Під час зустрічі також йшлося про двосторонні відносини та необхідність відновлення обсягів торговельно-економічної співпраці між Україною та Казахстаном.

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Джерело: Дарка Оліфер