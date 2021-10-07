Правоохранители раскрыли схему международной организации, которая обманула граждан США на $7,5 млн

Следователи раскрыли преступную организацию, в которую входили граждане Украины и иностранцы. Участники организовали международную мошенническую схему, в рамках которой обманули граждан на $7,5 млн.

Злоумышленники через специальные созданные торговые платформы и колл-центры выманивали у людей деньги, которые затем легализовали через запуск бизнес-проектов, покупку недвижимости и криптовалюты.

Каждый участник группировки имел свою роль в незаконной схеме. В частности, они контролировали за финансами, искали работников колл-центров, легализовали деньги, маскировали противоправную деятельность. Организация действовала по собственной схеме.

Сначала злоумышленники создавали онлайн-платформы, которые якобы могли помочь получить прибыль благодаря проведению операций купли-продажи различных активов.

Благодаря программам они якобы проводили операции, имитируя рост прибыли в сотни раз. “Сотрудники” колл-центров звонили людям, которые подали заявки на получение прибыли, представляясь агентами онлайн-ресурса.

Однако злоумышленники предлагали внести дополнительные деньги за комиссионные услуги (15% от прибыли), после получения средств они блокировали учетные записи обманутых пользователей.

Участники группировки переводили деньги на счета подконтрольных предприятий в разных странах и легализовали средства.

В колл-центрах в Киеве и Харькове работали более 40 человек, среди них — иностранцы. Работников тщательно подбирали, а обязательным условием для “работы” было умение общаться на иностранных языках.

По данным МВД, мошенники обманули только граждан Америки на $7,5 млн. Правоохранители провели обыски, во время которых изъяли компьютерную технику, флэш-накопители, документацию, банковские карты и деньги.

Прокуратура начала уголовное производство по статье 190 (Мошенничество) и статье 255 (Создание преступной организации) УК Украины.