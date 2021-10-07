Правоохоронці розкрили схему міжнародної організації, яка ошукала громадян США на $7,5 млн

Слідчі викрили злочинну організацію, до якої входили громадяни України та іноземці. Учасники організували міжнародну шахрайську схему, у рамках якої ошукали громадян на $7,5 млн.

Зловмисники через спеціальні створені торговельні платформи та кол-центри виманювали у людей гроші, які потім легалізовували через запуск бізнес-проектів, купівлю нерухомості та криптовалюти.

Кожен учасник угрупування мав свою роль у незаконній схемі. Зокрема, вони контролювали за фінансами, шукали працівників кол-центрів, легалізовували гроші, маскували протиправну діяльність. Організація діяла за власною схемою.

Спочатку зловмисники створювали онлайн-платформи, які нібито могли допомогти отримати прибуток завдяки проведенню операцій купівлі-продажу різних активів.

Завдяки програмам вони начебто проводили операції, імітуючи зростання прибутку в сотні разів. “Співробітники” кол-центрів телефонували людям, які подали заявки на отримання прибутків, представляючись агентами онлайн-ресурсу.

Однак зловмисники пропонували внести додаткові гроші за комісійні послуги (15% від прибутку), після отримання коштів вони блокували облікові записи ошуканих користувачів.

Учасники угрупування переказували гроші на рахунки підконтрольних підприємств у різних країнах та легалізовували кошти.

У кол-центрах у Києві та Харкові працювали понад 40 людей, серед них – іноземці. Працівників ретельно підбирали, а обовязковою умовою для “роботи” було вміння спілкуватися іноземними мовами.

За даними МВС, шахраї ошукали лише громадян Америки на $7,5 млн. Правоохоронці провели обшуки, під час яких вилучили комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі, документацію, банківські картки та гроші.

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за статтею 190 (Шахрайство) та статтею 255 (Створення злочинної організації) КК України.