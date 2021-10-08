Журналисты программы Схемы обнародовали скандальное расследование в отношении государственного Укрэксимбанка, которое завершилось нападением на съемочную группу, открытым уголовным производством, отстранением от должности главы правления банка Евгения Мецгера и немалой общественной оглаской.

Вопрос, который спровоцировал агрессию к журналисту Кириллу Овсяному и оператору Александру Мельнику, заключался в том, проверил ли банк информацию, что предприниматель Сергей Брюховецкий, которому в апреле учреждение выдало кредит на сумму $60 млн, имеет бизнес на оккупированной территории Донецкой области и платит налоги оккупационной власти.

Журналисты Схем отмечают, что такие действия в Украине согласно Уголовному кодексу толкуются как финансирование терроризма.

Заинтересовало представителей СМИ и то, что как залог в случае невозврата кредита банку предложили киевский торгово-развлекательный центр Sky Mall.

Конфликт по ТРЦ на Левом берегу Днепра у Северного моста идет с 2010 года между эстонским инвестором Хилларом Тедером и киевским бизнесменом Андреем Адамовским.

Именно на эту ситуацию намекала в недавнем интервью президент Эстонии Керсти Кальюлайд, когда замечала, что не советует гражданам своей страны инвестировать в Украину.

По убеждению эксперта Центра противодействия коррупции Татьяны Шевчук, лишь само наличие такой публичной подсветки конфликта и конфликта с предыдущим инвестором должна была бы насторожить кредитный комитет о ликвидности такого актива в залог.

Согласно договору, который есть в распоряжении Схем, суть кредита, выданного Укрэксимбанком Брюховецкому, и заключалась в финансировании покупки ТРЦ.

Когда журналисты задали неудобные вопросы главе правления банка Евгению Мецгеру, тот решил прервать интервью. Дальше у представителей СМИ силой изъяли технику и удалили записи.

На фоне разгоревшегося конфликта Мецгер заявил, что действия журналистов непрофессиональны и призваны запятнать репутацию менеджмента и его деятельности.

Однако риторика Мецгера изменилась, как только журналистам удалось восстановить и опубликовать удаленные записи.

Действия главы правления Укрэксимбанка осудили в Офисе президента, Мецгера отстранили от должности на время расследования.

После этого глава правления банка назвал свое поведение слишком эмоциональным, извинился перед журналистами, всем журналистским сообществом и коллегами из банка.

Впоследствии правоохранители объявили подозрение Евгению Мецгеру и его спикеру Владимиру Пикалову, а еще спустя некоторое время – представителю охраны банка.

Затем в Наблюдательном совете банка сообщили, что у Укрэксимбанка не было оснований отказать Сергею Брюховецкому в выдаче кредита, поскольку во время проверки обнаружили лишь тот бизнес, который зарегистрирован в Украине.

После выхода расследования в эфир Евгений Мецгер в очередной раз извинился перед журналистами и изложил свою позицию относительно выдачи кредита Брюховецкому.

По его словам, банк прокредитовал компанию, которая купила торговый центр.

– Частью сделки стало перекредитование в украинских банках. Приобретенный торговый центр, корпоративные права и имущество, стоимость которого оценивается в более $100 млн, находятся в залоге банка. Служба безопасности Укрэксимбанка проверила компании, которым был предоставлен кредит. Никаких нарушений законодательства со стороны владельцев компаний не было выявлено. Кредит не является проблемным, он должным образом обслуживается. Все условия по уплате процентов и тела кредита выполняются, – отмечает Мецгер.

По его словам, государственный банк не сделал ни одного нарушения, имеет все документы и открыт к любым проверкам органов досудебного следствия.

Мецгер уверяет, что все денежные средства, выданные банком в качестве кредита, были использованы для рефинансирования задолженностей в украинских банках и для расчета на территории Украины с украинским юридическим лицом-продавцом актива.

Документы, которыми располагают журналисты, отстраненный глава правления банка советует передать СБУ для проведения расследования.

Источник: Радио Свобода, Евгений Мецгер