В Украине впервые 15 лет тюремного заключения получила действующая судья – глава Полтавского районного суда, работавшая на российскую Федеральную службу безопасности.

Впервые в Украине 15 лет тюрьмы получила действующая судья

Как сообщает Служба безопасности Украины, агентку ФСБ задержали в апреле 2023 года в Полтаве.

Ею оказалась завербованная глава Полтавского районного суда, которая передавала информацию о локациях Сил обороны на Юге Украины.

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Как отмечают в СБУ, в начале полномасштабной войны женщина находилась в Бердянске, где работала судьей городского районного суда.

Но после оккупации портового города чиновница вышла на ФСБ и согласилась сотрудничать с российской спецслужбой.

В СБУ узнали, что в марте 2022 года она передала российским оккупантам данные о перемещении трех бойцов отдельного отряда спецназа Азов из Мариуполя в направлении Мангуша.

Удалось установить, что предательница рекомендовала своему куратору от ФСБ кандидатуры на должность гауляйтера Бердянска и руководителя захваченной местной больницы.

Также женщина агитировала своих коллег поддержать кремлевский режим и сотрудничать с Россией.

Летом 2022 года чиновница выехала на подконтрольную Украине территорию, где пошла на работу в Полтавский райсуд. Сотрудники СБУ задержали ее в рабочем кабинете госучреждения.

Суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 111 (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения) действующего Уголовного кодекса Украины. Ей назначили 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

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