Впервые в Украине действующая судья получила 15 лет тюрьмы за госпредательство
- В Украине впервые к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества приговорили действующую судью.
- Находясь в оккупированном Бердянске, а затем на подконтрольной территории, предательница сдавала позиции Сил обороны.
В Украине впервые 15 лет тюремного заключения получила действующая судья – глава Полтавского районного суда, работавшая на российскую Федеральную службу безопасности.
Впервые в Украине 15 лет тюрьмы получила действующая судья
Как сообщает Служба безопасности Украины, агентку ФСБ задержали в апреле 2023 года в Полтаве.
Ею оказалась завербованная глава Полтавского районного суда, которая передавала информацию о локациях Сил обороны на Юге Украины.
Как отмечают в СБУ, в начале полномасштабной войны женщина находилась в Бердянске, где работала судьей городского районного суда.
Но после оккупации портового города чиновница вышла на ФСБ и согласилась сотрудничать с российской спецслужбой.
В СБУ узнали, что в марте 2022 года она передала российским оккупантам данные о перемещении трех бойцов отдельного отряда спецназа Азов из Мариуполя в направлении Мангуша.
Удалось установить, что предательница рекомендовала своему куратору от ФСБ кандидатуры на должность гауляйтера Бердянска и руководителя захваченной местной больницы.
Также женщина агитировала своих коллег поддержать кремлевский режим и сотрудничать с Россией.
Летом 2022 года чиновница выехала на подконтрольную Украине территорию, где пошла на работу в Полтавский райсуд. Сотрудники СБУ задержали ее в рабочем кабинете госучреждения.
Суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 111 (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения) действующего Уголовного кодекса Украины. Ей назначили 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.