Журналісти програми Схеми оприлюднили скандальне розслідування щодо державного Укрексімбанку, яке завершилося нападом на знімальну групу, відкритим кримінальним провадженням, відстороненням від посади голови правління банку Євгена Мецгера та чималим суспільним розголосом.

Питання, яке спровокувало агресію до журналіста Кирила Овсяного та оператора Олександра Мельника, полягало в тому, чи перевірив банк інформацію, що підприємець Сергій Брюховецький, якому в квітні установа видала кредит на суму $60 млн, має бізнес на окупованій території Донецької області та сплачує податки окупаційній владі.

Журналісти Схем наголошують, що такі дії в Україні згідно з Кримінальним кодексом тлумачаться як фінансування тероризму.

Зацікавило представників ЗМІ й те, що як заставу разі неповернення кредиту фінустанові запропонували київський торгово-розважальний центр SkyMall.

Конфлікт щодо ТРЦ на Лівому березі Дніпра біля Північного мосту точиться із 2010 року між естонським інвестором Хілларом Тедером та київським бізнесменом Андрієм Адамовським.

Саме на цю ситуацію натякала в нещодавньому інтерв’ю президент Естонії Керсті Кальюлайд, коли зауважувала, що не радить громадянам своєї країни інвестувати в Україну.

На переконання експерта Центру протидії корупції Тетяни Шевчук, лише сама наявність такого публічного підсвітлення конфлікту й конфлікту з попереднім інвестором мала би насторожити кредитний комітет щодо ліквідності такого активу в заставу.

Згідно з договором, який є у розпорядженні Схем, суть кредиту, виданого Укрексімбанком Брюховецькому, і полягала у фінансуванні купівлі ТРЦ.

Коли журналісти поставили незручні запитання голові правління банку Євгену Мецгеру, той вирішив перервати інтерв’ю. Далі у представників ЗМІ силою вилучили техніку та видалили записи.

На тлі конфлікту, що розгорівся, Мецгер назвав дії журналістів непрофесійними, покликаними заплямувати репутацію менеджменту та його діяльності.

Однак риторика Мецгера змінилася, щойно журналістам вдалося відновити й опублікувати видалені записи.

Дії голови правління Укрексімбанку засудили в Офісі президента, Мецгера відсторонили від посади на час розслідування.

Після цього голова правління банку назвав свою поведінку надто емоційною, вибачився перед журналістами Схем, усією журналістською спільнотою та колегами з банку.

Згодом правоохоронці оголосили підозру Євгену Мецгеру та його речнику Володимиру Пікалову, а згодом – і представнику охорони банку.

Потім у Наглядовій раді банку повідомили, що в Укрексімбанку не було підстав відмовити Сергію Брюховецькому у видачі кредиту, оскільки під час перевірки виявили лише той бізнес, який зареєстрований в Україні.

Після виходу розслідування в ефір Євген Мецгер вкотре вибачився перед журналістами і виклав свою позицію щодо видачі кредиту Брюховецькому.

За його словами, банк прокредитував компанію, яка купила торговий центр.

– Частиною угоди стало перекредитування в українських банках. Придбаний торговий центр, корпоративні права та майно, вартість якого оцінюється в понад $100 млн, перебувають у заставі банку. Служба безпеки Укрексімбанку перевірила компанії, яким був наданий кредит. Ніяких порушень законодавства з боку власників компаній не було виявлено. Кредит не є проблемним, він належним чином обслуговується. Усі умови за сплатою процентів та тіла кредиту виконуються, – зазначає Мецгер.

За його словами, державний банк не зробив жодного порушення, має всі документи та відкритий до будь-яких перевірок органів досудового слідства.

Мецгер запевняє, що всі грошові кошти, видані банком як кредит, були використані для рефінансування заборгованостей в українських банках та для розрахунку на території України з українською юридичною особою-продавцем активу.

Документи, які мають у розпорядженні журналісти, відсторонений голова правління банку радить передати СБУ для проведення розслідування.

Джерело: Радіо Свобода, Євген Мецгер