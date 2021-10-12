У Європейському Союзі дійсно розглядають питання про розгортання в Україні нової військово-навчальної місії.

Про це поінформував сьогодні президент Європейської ради Шарль Мішель за підсумками засідання 23-го саміту Україна-ЄС у Києві.

За його словами, представники Євросоюзу вивчатимуть в Україні можливі напрямки такої співпраці, зокрема в сфері військової освіти.

– Ми вважаємо можливим підсилити співпрацю і у військовій сфері. Приклад цього – співпраця у сфері кібербезпеки, розробка спільних методів боротьби з кібератаками, які відбуваються майже щодня і в ЄС. Це питання високого представника Жозепа Борреля: він направляє місію, яка приїде в Україну, зустрінеться з українськими колегами і розглядатиме, які спільні проекти ми можемо обговорювати з питання військової освіти, які конкретні проекти ми можемо розробити разом, – зазначив Шарль Мішель.

Президент України Володимир Зеленський, своєю чергою, наголосив, що це має бути саме навчально-військова місія, при роботі якої застосовуватимуть кращі європейські практики та здійснюватимуть обмін досвідом.

– Знаю, що йде обговорення цієї місії і акцептування місії з боку Європейського Союзу. Знаю, що цих країн стає все більше. Ми підтримуємо цю ініціативу, – заявив Зеленський.

Як поінформували за підсумками саміту в Міністерстві оборони України, відомство зараз домовляється щодо розгортання в нашій країні військової дорадчо-тренувальної місії ЄС. Зокрема, планується створити в Збройних силах України багаторівневу систему військової освіти та ефективного дистанційного навчання.

Військова дорадчо-тренувальна місія ЄС може з’явитися в Україні вже до кінця цього року. У рамках місії планується залучити 30 постійних радників від Євросоюзу.

Раніше з’явилася інформація, що Євросоюз розглядає можливість створення нової військової навчальної місії через загострення бойових дій на Донбасі, спровокованих агресією Росії. Серед ініціаторів цього рішення – Польща, Литва, Латвія, Естонія, Румунія, Словаччина, Швеція та Фінляндія.

Європейський Союз уже створив дві цивільні місії в Україні, найбільша з яких – Консультативна місія ЄС, у якій працюють 300 осіб у Києві та чотирьох інших містах. Її завдання – реформування сектору цивільної безпеки. Вона була запущена наприкінці 2014 року як прямий наслідок анексії Криму Росією. Є також менша місія, створена в 2005 році для покращення безпеки вздовж молдовсько-українського кордону.