Умер первый директор ЧАЭС Виктор Брюханов

Умер Виктор Брюханов — первый директор Чернобыльской АЭС. Он ушел из жизни сегодня, 13 октября, на 85-м году жизни.

Информацию в социальной сети Facebook сообщили в пресс-службе ЧАЭС.

О причинах смерти Брюханова не сообщается. Коллектив и администрация предприятия выразили соболезнования родным и близким.

Виктор Брюханов занимал должность директора Чернобыльской АЭС в 1970-1986 годах. После Чернобыльской катастрофы в 1986 году его отстранили.

В 1988 году его и бывшего главного инженера ЧАЭС Николая Фомина приговорили к десяти годам лишения свободы, но спустя пять лет досрочно освободили. В 1991 году следствие установило, что в конструкции реактора были технологические ошибки.

26 апреля 2021 года Служба безопасности Украины опубликовала секретные документы об аварии на ЧАЭС, где говорится, в частности, о самом быстром докладе о взрыве, который подготовил Брюханов.

Брюханов упоминается в документальном фильме Чернобыль: два цвета времени, а в пятисерийном британо-американском сериале Чернобыль производства HBO его воплотил английский актер Кон О’Нил.

Источник: Государственное специализированное предприятие Чернобыльская АЭС