Помер перший директор ЧАЕС Віктор Брюханов

Помер Віктор Брюханов – перший директор Чорнобильської АЕС. Він пішов із життя сьогодні, 13 жовтня, на 85-му році.

Інформацію у соціальній мережі Facebook повідомили у прес-службі ЧАЕС.

Про причини смерті Брюханова не повідомляється. Колектив та адміністрація підприємства висловили співчуття рідним та близьким.

Віктор Брюханов обіймав посаду директора Чорнобильської АЕС у 1970-1986 роках. Після Чорнобильської катастрофи у 1986 році його відсторонили.

У 1988 році його та колишнього головного інженера ЧАЕС Миколу Фоміна засудили до десяти років позбавлення волі, але через п’ять років достроково звільнили. У 1991 році слідство встановило, що у конструкції реактора були технологічні помилки.

26 квітня 2021 року Служба безпеки України опублікувала секретні документи про аварію на ЧАЕС, де йдеться, зокрема, про найпершу доповідь про вибух, яку підготував Брюханов.

Брюханов згадується у документальному фільмі Чорнобиль: Два кольори часу, а у п’ятисерійному британо-американському серіалі Чорнобиль виробництва HBO його втілив англійський актор Кон О’Ніл.

Джерело: Державне спеціалізоване підприємство Чорнобильська АЕС