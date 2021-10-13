СБУ отримала нові докази застосування бойових безпілотників РФ на Донбасі

Служба безпеки України отримала нові докази використання на Донбасі російських безпілотних літальних апаратів.

На лінії розмежування перехопили безпілотник, який окупаційні сили Російської Федерації використовували для обстрілу позицій українських військових.

— За даними експертизи, перехоплений літальний апарат є бойовим безпілотником Гранат-1, який виробляють на одному з підприємств воєнно-промислового комплексу РФ, – повідомили у прес-службі СБУ.

СБУ також передала на експертизу два ворожі безпілотники, які перехопили на лінії розмежування.

Наразі у межах кримінальних проваджень, розпочатих слідчими СБУ за:

ч.ч. 2, 3 ст. 258 (терористичний акт);

ч.ч. 1, 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності винних осіб триває.