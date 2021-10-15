Україна отримає від Великої Британії ракетне озброєння та військові кораблі

Велика Британія невдовзі передасть Україні ракетне озброєння та два військові кораблі-тральщики для захисту узбережжя від мінної загрози.

Про це повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в ефірі телеканалу Дом.

— Найближчим часом буде придбано два діючі кораблі, тобто їх не треба буде будувати, вони одразу увійдуть до складу Військово-морських сил. Буде розпочата робота з будівництва двох військово-морських портів. Буде розпочате будівництво кораблів меншого класу, в Україні і в Британії. І нарешті, що дуже важливо, ми отримаємо також ракетну зброю, — заявив посол.

У жовтні 2020 року Україна та Велика Британія підписали меморандум про посилення співпраці у військовій та військово-технічних сферах. Документ передбачає виділення Британським експортно-кредитним агентством кредиту на суму 1,25 млрд фунтів стерлінгів ($1,6 млрд).

У червні 2021 року країни підписали ще один меморандум – про розвиток українського флоту. Він передбачає спільне проектування та будівництво військових кораблів в Україні та Британії, реконструкцію українських суднобудівних підприємств та будівництво двох баз ВМС.

Джерело: Дом