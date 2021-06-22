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Факты / Украина / Политика
Юлія Захарченко |

Украина и Великобритания договорились о совместном строительстве военных кораблей

Украина и Великобритания договорились о совместном строительстве военных кораблей

На борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота HMS DEFENDER в Одессе подписали договор о поддержке развития Военно-морских сил Украины.

Документ предусматривает совместное строительство военных кораблей в двух странах, а также реконструкцию судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины.

Этот шаг будет способствовать укреплению украинского морского флота, который сталкивается с опасностью в Черном и Азовском морях.

Эсминец HMS DEFENDER стал вторым кораблем флота Великобритании, который прибыл в город в течение последних недель. Первым был HMS TRENT — британский патрульный корабль береговой охраны класса Ривер.

В Минобороны отметили, что совместные морские проекты и регулярные визиты военных кораблей — свидетельство тесного партнерства между Британией и Украиной.

При подписании меморандума государственные деятели обеих стран наблюдали за совместными учениями военнослужащих Украины, Великобритании и США.

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Источник: Минобороны

Фото: Минобороны

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