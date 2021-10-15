Зеленский посетит Великобританию — Пристайко

Президент Украины Владимир Зеленский в конце октября планирует посетить Великобританию.

О визите Зеленского в Великобританию сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

— В ближайшее время мы ожидаем делегацию во главе с президентом. В конце этого месяца “, — сказал политик.

По словам Пристайко, во время визита Зеленского запланировано заседание, на котором состоится стратегический диалог.

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Президент Владимир Зеленский 14 октября по случаю Дня защитников и защитниц Украины почтил память погибших за независимость у Стены памяти на Михайловской площади в Киеве.

Он возложил цветы. Затем была минута молчания, военный оркестр исполнил Государственный гимн Украины, а воины почетного караула салютовали шестью залпами.