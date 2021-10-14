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Факты / Украина / Политика
Тетяна Забожко |

Зеленский созывает заседание СНБО 15 октября

зеленський володимир

15 октября в 16.00 в Офисе президента Украины должно состояться заседание СНБО.

Его организацию президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову.

В СНБО уже сообщили, что все члены Совета нацбезопасности и обороны Украины проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.

Какие вопросы будут подниматься во время заседания, пока что неизвестно.

Предыдущее заседание глава государства созвал неделю назад, 8 октября. Одним из вопросов повестки дня были санкции за контрабанду.

Также члены СНБО поднимали вопрос недр, поскольку выяснилось, что во многих компаниях лицензии оформлены на офшоры.

Источник: СНБО

Фото: Офис президента

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