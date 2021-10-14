15 октября в 16.00 в Офисе президента Украины должно состояться заседание СНБО.

Его организацию президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову.

В СНБО уже сообщили, что все члены Совета нацбезопасности и обороны Украины проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.

Какие вопросы будут подниматься во время заседания, пока что неизвестно.

Предыдущее заседание глава государства созвал неделю назад, 8 октября. Одним из вопросов повестки дня были санкции за контрабанду.

Также члены СНБО поднимали вопрос недр, поскольку выяснилось, что во многих компаниях лицензии оформлены на офшоры.

Источник: СНБО