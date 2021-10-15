Зеленський відвідає Британію – Пристайко

Президент України Володимир Зеленський наприкінці жовтня планує відвідати Британію.

Про візит Зеленського до Великої Британії повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

– Найближчим часом ми очікуємо делегацію на чолі з президентом. Наприкінці цього місяця”, – сказав політик.

За словами Пристайка, під час візиту Зеленського заплановане засідання, на якому відбудеться стратегічний діалог.

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Президент Володимир Зеленський 14 жовтня з нагоди Дня захисників і захисниць України вшанував загиблих за незалежність біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі у Києві.

Він поклав квіти. Потім була хвилина мовчання, військовий оркестр виконав Державний гімн України, а воїни почесної варти салютували шістьма залпами.