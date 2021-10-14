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Валентина Летяк |

Цветы и минута молчания: Зеленский на церемонии ко Дню защитников и защитниц

Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский 14 октября по случаю Дня защитников и защитниц Украины почтил память погибших за независимость у Стены памяти на Михайловской площади в Киеве.

Он возложил цветы. Затем была минута молчания, военный оркестр исполнил Государственный гимн Украины, а воины почетного караула салютовали шестью залпами.

В церемонии также приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Роман Машовец, секретарь СНБО Алексей Данилов, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, министр обороны Андрей Таран и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

На Михайловской площади Зеленский осмотрел образцы современного вооружения и военной техники.

Среди них — средства разведки, управления и связи, ударные и огневые средства, в частности, ракетный комплекс Нептун, ПТРК Стугна, многоцелевые роботизированные платформы Agema и РСВК-М, беспилотная роботизированная платформа Scorpio-2, ударные беспилотные авиационные комплексы ST-35 Гром и Skyfist.

Дня захисників і захисниць
Володимир Зеленський
Дня захисників і захисниць
Володимир Зеленський
Дня захисників і захисниць
Володимир Зеленський
Дня захисників і захисниць
Володимир Зеленський
Цветы и минута молчания: Зеленский на церемонии ко Дню защитников и защитниц / 4 фотографии
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Вы ежедневно совершаете подвиг: Зеленский поздравил защитников и защитниц Украины

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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