Цветы и минута молчания: Зеленский на церемонии ко Дню защитников и защитниц

Президент Владимир Зеленский 14 октября по случаю Дня защитников и защитниц Украины почтил память погибших за независимость у Стены памяти на Михайловской площади в Киеве.

Он возложил цветы. Затем была минута молчания, военный оркестр исполнил Государственный гимн Украины, а воины почетного караула салютовали шестью залпами.

В церемонии также приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Роман Машовец, секретарь СНБО Алексей Данилов, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, министр обороны Андрей Таран и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

На Михайловской площади Зеленский осмотрел образцы современного вооружения и военной техники.

Среди них — средства разведки, управления и связи, ударные и огневые средства, в частности, ракетный комплекс Нептун, ПТРК Стугна, многоцелевые роботизированные платформы Agema и РСВК-М, беспилотная роботизированная платформа Scorpio-2, ударные беспилотные авиационные комплексы ST-35 Гром и Skyfist.