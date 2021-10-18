Президент Украины Владимир Зеленский отозвался о расследовании журналистского издания Слидство.Инфо по результатам открытия Pandora Papers относительно документов нескольких десятков офшорных фирм, якобы зарегистрированных на Квартал 95 в 2012 году.

Комментируя результаты расследования, Зеленский вспомнил пятого президента Украины Петра Порошенко.

— Честно говоря, сюжет не очень. Я говорю как профессионал. Почему? Во-первых, ничего нового, это было для меня как дежавю. В 2019 году то же самое кино я видел на каналах Порошенко, которое показывали, потому что понимали, что против меня грязи никакого нет, — сказал глава государства.

Он назвал старой историей подобные расследования.

— Я все это слышал, это видел, все эти детали. Рад, что никакой новой детали я не увидел. Это говорит о том, что с 2019 года на меня, как президента Украины, Порошенко так ничего и не нашел. Это радует, — добавил Зеленский.

На вопрос, не отрицает ли он, что пользовался оффшорной компанией, президент ответил, что всегда вел открытую деятельность.

— Все, что я делал — люди знают. Это телевидение, кино, сериалы (популярные и не популярны — у всех разный вкус). Во времена Януковича тогда все структурировали бизнес, особенно связанный с телевидением и СМИ. Все каналы имели компании за рубежом. Абсолютно все. Почему? Чтобы на тебя не влияла политика. Квартал 95 — не исключение. Все давили и хотели влиять.

В понедельник, 18 октября, в программе Свобода слова на телеканале ICTV состоится показ эксклюзивного интервью с Зеленским.

Журналисты издания Слидство.Инфо нашли документы нескольких десятков офшорных фирм якобы зарегистрированных кварталовцами в 2012 году. Больше всего вопросов вызвала транзакция в оффшорах на $40 млн, которую Студия получила 9 лет назад от ПриватБанка. За что Квартал получил тогда такую ​​сумму от крупнейшего банка страны — до сих пор непонятно.

Єкс-президент Петр Порошенко, который сейчас в оппозиции к власти, предполагает, что это была схема по отмыванию денег.

Зато оппоненты пятого президента упрекают его, что он сам в 2016-м был фигурантом оффшорного скандала — известного как Panama Papers.