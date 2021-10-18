Разрушение Минских договоренностей: в МИД отреагировали на препятствование ОБСЕ

Министерство иностранных дел отреагировало на захват в заложники наблюдателей ОБСЕ в оккупированной Горловке. Представитель МИД Олег Николенко назвал такие действия недопустимыми.

По словам Николенко, препятствование работе миссии ОБСЕ — это демонстрация усилий России по разрушению Минских договоренностей и раздувание вооруженного конфликта.

— Блокировка и давление на наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке — элемент продолжающихся усилий РФ по разрушению Минских договоренностей и раздуванию вооруженного конфликта.

Представитель министерства напомнил, что РФ в сентябре закрыла миссию наблюдателей ОБСЕ на российских пограничных пунктах пропуска Гуково и Донецк. По мнению Николенко, Россия сделала это для сокрытия незаконных поставок оружия, боеприпасов и перемещения боевиков.

МИД Украины призывает Россию не препятствовать работе миссии ОБСЕ и разблокировать ее движение, а также обеспечить доступ к временно оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей.

Утром 18 октября стало известно, что боевики фактически захватили в заложники представителей ОБСЕ. Это произошло на территории Горловки, которая пока не контролируется правительством Украины.

Сепаратисты сообщили наблюдателям, что им нельзя выходить за территорию отеля. Запрет будет действовать, пока украинская сторона не отпустит ранее захваченного гражданина РФ — члена вооруженных формирований.

Украинская сторона ТКГ назвала такие действия наемников РФ международным терроризмом.