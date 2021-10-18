С 18 октября четыре области Украины переходят в красную зону эпидемической опасности из-за распространения коронавируса. Речь идет о Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.

Решение о введении в этих областях красной зоны приняли во время внеочередного заседания комиссии ТЭБ и ЧС.

Еще раньше, а именно 15 октября, в красную зону эпидопасности попала Херсонская область.

С 8 мая по 15 октября 2021 года ни одна область не была в красной зоне.

С 18 октября существенную усиливает карантин Львов, хотя Львовская область пока официально относится к оранжевой карантинной зоне. Среди введенных ограничений — отмена плановых операций в больницах.

Область также вводит ряд ограничений, однако речь об отмене плановых операции пока не идет. В частности, запрещается посещение театров, кинотеатров и спортзалов без негативного ПЦР-теста или Covid-сертификата. Такие же документы необходимы для посещения ресторанов, ТРЦ и сферы услуг. Во Львове их начнут требовать с 1 ноября, а в области — 25 октября.

Ограничения для красной зоны

В красной зоне запрещается работа кафе, ресторанов, театров, кинотеатров, фитнес-центров, бассейнов и рынков. Нельзя проводить массовые мероприятия. В то же время ограничения не касаются заведений, где у 100% работников и посетителей есть прививка от коронавируса или “свежий” отрицательный результат теста.

В этой зоне учебные заведения смогут работать очно при условии 100% вакцинации персонала, в противном случае они должны перейти на дистанционную форму обучения. Это не касается 1-4 классов.

С 21 октября жители красной зоны не могут ездить автобусами, поездами и летать самолетами в другие регионы без документов о полном курсе вакцинации, негативного теста на коронавирус или справки о выздоровлении от Covid.

Также запрещено:

проведение массовых мероприятий, кроме работы автоконцертов, автокинотеатров, историко-культурных заповедников, официальных запланированных спортивных мероприятий без зрителей;

пребывание на остановках общественного транспорта, в подземных переходах, на территории учреждений здравоохранения без респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот;

проведение плановых госпитализаций в больницах, кроме оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими и пульмонологическими заболеваниями, беременным, роженицам, новорожденным, в частности, из-за осложненний во время беременности и родов, и других, где есть значительный риск для жизни или здоровья людей.

В красной зоне смогут работать: заведения общественного питания по адресной доставке и навынос, салоны красоты по предварительной записи, финансовые учреждения, почта, заправки, медицинские и ветеринарные учреждения и тому подобное.