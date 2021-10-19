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Факты / Украина
Тетяна Забожко |

В Канаде построят комплекс для запуска украинских ракетоносителей Циклон-4М

Олег Уруський під час обговорення проекту Циклон-4М

В конце года в канадской провинции Новая Скотия начнется строительство стартового комплекса для запусков космических аппаратов на украинском ракетоносителе Циклон-4М.

Детали реализации этого проекта 19 октября вице-премьер-министр Украины Олег Уруский обсудил с президентом и главным исполнительным директором канадской компании Maritime Launch Services LTD Стивом Матье.

Последний уверяет, что уже есть предварительные договоренности с американскими компаниями относительно запуска их спутников украинской ракетой-носителем Циклон-4М. Так, первый запуск планируется ориентировочно на конец 2023 года.

– Минстратегпром в пределах своих полномочий готово оказывать содействие предприятиям космической отрасли Украины во время реализации этого проекта, ведь он является взаимовыгодным и открывает широкие возможности для обоих государств, – заверил Олег Уруский.

К проекту Циклон-4М, в частности, привлечены Конструкторское бюро Южное имени М. К. Янгеля и производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова.

Реализация отдельных аспектов украинско-канадского проекта Циклон-4М предусмотрена Общегосударственной целевой научно-технической космической программой Украины на 2021-2025 годы.

Принять ее в ближайшее время должны депутаты Верховной Рады.

Документом предусмотрено создание маршевого двигателя РД-870, который будут использовать для первой ступени ракеты-носителя.

По убеждению Олега Уруского, возможность запуска украинских ракет-носителей на стартовом комплексе в Канаде станет дополнительным импульсом для технологического развития предприятий космической отрасли Украины и будет способствовать выходу Украины на рынки предоставления услуг по выводу космических аппаратов на околоземную орбиту.

Источник: Олег Уруский

Фото: Олег Уруский

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