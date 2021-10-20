РФ может устроить новые провокации против представителей миссии ОБСЕ — разведка

Россия может прибегнуть к новым провокациям и продолжить операцию по дискредитации представителей миссии ОБСЕ на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Украинская разведка напомнила, что инцидент с блокировкой работы миссии ОБСЕ и взятием в заложники международных наблюдателей в очередной раз продемонстрировал пренебрежение российскими властями всеми нормами международного права.

Главное управление разведки неоднократно фиксирует провокации со стороны России накануне международных встреч высокого уровня.

Поэтому не исключено, что российские оккупационные администрации своими действиями хотят создать искусственные проблемы для работы наблюдателей миссии накануне переговоров министров иностранных дел в нормандском формате, которые планируются в ближайшее время.

18 октября в оккупированной Горловке боевики взяли в заложники наблюдателей Мониторинговой миссии ОБСЕ. Они заявили, что представителям миссии не разрешается покидать помещение гостиницы, пока не будет освобожден член вооруженных бандформирований, которого, по сообщениям, задержали ВСУ в пределах участка разведения в районе Золотого 13 октября.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе отреагировала на такие действия сепаратистов и назвала их международным терроризмом.

Представители Украины в ТКГ обратили внимание на то, что Россия своими действиями пытается вытеснить миссию ОБСЕ с оккупированных территорий.