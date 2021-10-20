РФ може влаштувати нові провокації проти представників місії ОБСЄ – розвідка

Росія може вдатися до нових провокацій і продовжити операцію з дискредитації представників місії ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Українська розвідка нагадала, що інцидент з блокуванням роботи місії ОБСЄ та взяттям у заручники міжнародних спостерігачів вкотре продемонстрував нехтування російською владою усіма нормами міжнародного права.

Головне управління розвідки неодноразово фіксує провокації з боку Росії напередодні міжнародних зустрічей високого рівня.

Тому не виключено, що російські окупаційні адміністрації своїми діями хочуть створити штучні проблеми для роботи спостерігачів місії напередодні переговорів міністрів закордонних справ у нормандському форматі, які плануються найближчим часом.

18 жовтня в окупованій Горлівці бойовики взяли в заручники спостерігачів Моніторингової місії ОБСЄ. Вони заявили, що представникам місії не дозволяється залишати приміщення готелю, поки не буде звільнено члена збройних бандформувань, якого, за повідомленнями, затримали ЗСУ в межах ділянки розведення в районі Золотого 13 жовтня.

Українська делегація у Тристоронній контактній групі відреагувала на такі дії сепаратистів і назвала їх міжнародним тероризмом.

Представники України у ТКГ звернули увагу на те, що Росія своїми діями намагається витіснити місію ОБСЄ з окупованих територій.