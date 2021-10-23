В Украину доставили партию противотанковых ракетных комплексов Джавелин

В Украину прибыла третья партия дополнительной международной военной помощи на $60 млн от США для ВСУ.

Боевое вооружение включает боеприпасы, противотанковые и высокоточные средства поражения, а также медицинское оборудование.

— Сегодня мы встретили очередной борт помощи от США по результатам договоренностей президентов Украины и Соединенных Штатов Владимира Зеленским и Джо Байдена, — сообщили в Министерстве обороны Украины.

Он назвал єтот шаг искренней, открытой, скорой помощью для украинских военных, на передовой.

Атташе по вопросам армии и обороны посольства США в Украине полковник Бриттани Стюарт со своей стороны отметила, что Соединенные Штаты Америки помогают Украине в развитии вооруженных сил, включая материально-техническую помощь и тренинги от тактического до стратегического уровня.

Стюарт добавила, что Вашингтон хочет видеть Украину на пути в НАТО, мирной и свободной страной.

По словам начальника Главного управления логистики Генерального штаба ВС Украины Николая Шевцова, средства, которые ранее поступили от США, уже повышают эффективность контрбатарейной и противотанковой борьбы, а также разведки.

— Сегодня к нам прибыла партия противотанковых ракетных комплексов Джавелин с боеприпасами. Также мы получили боеприпасы к тому оружию, которое у нас есть под калибры НАТО, — отметил он.

Из США доставили и медсредства индивидуальной защиты — аптечки. В ВСУ военно-медицинская подготовка осуществляется в соответствии со стандартами НАТО.

Источник: Министерство обороны Украины