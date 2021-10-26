Монастырский рассказал, как определяют подделки Covid сертификатов

Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, что сейчас в Украине работает 1,2 тыс. мобильных групп, которые могут определить подделки Covid-сертификатов.

К ним относятся полицейские, сотрудники Госпродпотребслужбы, местные органы, даже сами медики могут проверить подлинность документа о вакцинации.

— Они их проверяют и в автобусах межобластного сообщения, и поездах и тому подобное. Бывают случаи, к сожалению, когда некоторые недобросовестные медики предлагают поддельные сертификаты. Это, конечно, наибольший вред, но и их полиция обнаруживает, ведь проводятся контрольные закупки …

Монастырский подчеркнул, что реакция правоохранителей на действия таких недобросовестных врачей будет жесткой.

— Позиция полиции и правоохранительных органов, в частности, будет чрезвычайно жесткой в ​​этой ситуации. И я думаю, что позиция министра охраны также в отношении руководителей таких больниц соответственно и соответствующие предложения будут внесены.

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