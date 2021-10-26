Монастирський розповів, як визначають підробки Covid-сертифікатів

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, що наразі в Україні працює 1,2 тис. мобільних груп, які можуть визначити підробки Covid-сертифікатів.

До них входять поліцейські, співробітники Держпродспоживслужби, місцеві органи, навіть самі медики можуть перевірити справжність документа про вакцинацію.

– Вони їх перевіряють і в автобусах міжобласного сполучення, і поїздах тощо. Трапляються випадки, на жаль, коли деякі недоброчесні медики пропонують підроблені сертифікати. Це, звичайно, найбільша шкода, але і їх поліція виявляє, адже проводяться контрольні закупки…

Монастирський наголосив, що реакція правоохоронців на дії таких недобросовісних лікарів буде жорсткою.

– Позиція поліції та правоохоронних органів, зокрема, буде надзвичайно жорсткою у цій ситуації. І я думаю, що позиція міністра охорони також щодо керівників таких лікарень відповідно і відповідні пропозиції будуть внесені.

Також міністр внутрішніх справ зауважив, що за фактами підробки сертифікатів про вакцинації уже відкрито понад 800 кримінальних проваджень. Ситуація з фальсифікацією документів негативно впливає на імідж України на міжнародній арені.

Наприклад, нещодавно Мальта внесла Україну до списку країн, чиї сертифікати про вакцинацію вона не визнає.

Зі свого боку генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що до кримінальної відповідальності за підробку Covid-сертифікатів притягують як виробників, так і покупців. За це загрожує штраф, обмеження волі або арешт.

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