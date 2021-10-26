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Факты / Украина / Общество
Людмила Богданова |

Данилов назвал регионы, где зафиксировано больше всего случаев штамма Дельта

Данилов назвал регионы, где зафиксировано больше всего случаев штамма Дельта

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал регионы, где зафиксировано больше всего случаев штамма коронавируса Дельта.

— Наши ученые закончили исследования и мы имеем сегодня подтверждение, что мутация Дельты, которая началась из Великобритании, сегодня уже есть на территории нашей страны …

Речь идет о западной Украине, а именно о Львове и Тернополе. Также Данилов заявил, что штамм начинает “залезать в Киев”. Об этом секретарь СНБО сообщил в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

— Это болезнь, которую нельзя увидеть, но ее легко потом можно почувствовать … Скажите, пожалуйста, что еще нужно сделать, чтобы люди осознали — или они вакцинируются, или отправляются на кладбище?

Дополняется …

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