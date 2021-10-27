На одном из одесских полигонов прошли госиспытания модернизированной реактивной системы залпового огня Вільха-М с увеличенной дальностью полета ракет.

— Работу ракетной системы и результаты стрельб по многим параметрам оценивают специалисты государственной приемной комиссии. На основании собранных данных они отработают предложения по принятию этого образца на вооружение в войсках, сообщили в Минобороны Украины.

РСЗО Вільха – разработка конструкторов Киевского конструкторского бюро Луч. Ее уже приняли на вооружение войск, но образец с ракетами калибра 300 мм, что тестируется, способен поражать цели на расстоянии более 100 км.

От принятого на вооружение украинской армии комплекса Вільха этот образец отличается новыми ракетами с увеличенной дальностью полета.

Боеприпасы для РСЗО Вільха-М производят в Украине по замкнутому циклу.

Систему Вільха приняли на вооружение в 2018 году. В апреле 2019 года приступили к испытанию ракеты для Вільха-М с дальностью полета до 130 км.