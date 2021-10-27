На одному з одеських полігонів відбулися держвипробування модернізованої реактивної системи залпового вогню Вільха-М зі збільшеною дальністю польоту ракет.

— Роботу ракетної системи та результати стрільб за багатьма параметрами оцінюють спеціалісти державної приймальної комісії. На підставі зібраних даних вони відпрацюють пропозиції щодо прийняття цього зразка на озброєння у військах, – повідомили у Міноборони України.

РСЗВ Вільха – розробка конструкторів Київського конструкторського бюро Луч. Її вже прийняли на озброєння військ, але зразок із ракетами калібру 300 мм, що тестується, здатен вражати цілі на відстані понад 100 км.

Від уже прийнятого на озброєння української армії комплексу Вільха цей зразок відрізняється новими ракетами зі збільшеною дальністю польоту.

Боєприпаси для РСЗВ Вільха-М виготовляють в Україні за замкненим циклом.

Систему Вільха прийняли на озброєння у 2018 році. У квітні 2019 року розпочали випробування ракети для Вільха-М із дальністю польоту до 130 км.