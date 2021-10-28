Киев ввел с 1 ноября ограничения красной карантинной зоны. О таком решении столичных властей объявил мэр города Виталий Кличко.

Как будет работать транспорт в красной зоне в Киеве, читайте в материале.

Киев в красной зоне — как работает транспорт

Общественный транспорт в Киеве будет работать в обычном формате. Однако ездить смогут только пассажиры, имеющие сертификат о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте.

Документы будут проверяться не на входе в транспорт, а выборочно. Это будут делать специальные группы правоохранителей.

Пассажиры по-прежнему должны соблюдать дистанцию ​​и надевать средства защиты — маски или респираторы.

С нарушителями будут проводить разъяснительные работы, а также составлять административные протоколы. Штрафы будут выписывать на перевозчиков, которые пустили в транспорт невакцинированных.

Граждане, которые пользуются поддельными сертификатами о вакцинации, также могут получить штраф.