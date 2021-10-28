Київ запровадив з 1 листопада обмеження червоної карантинної зони. Про таке рішення столичної влади оголосив мер міста Віталій Кличко.

Як працюватиме транспорт у червоній зоні у Києві, читайте у матеріалі.

Київ у червоній зоні – як працює транспорт

Громадський транспорт у Києві працюватиме у звичайному форматі. Проте їздити зможуть лише пасажири, що мають сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест.

Документи перевірятимуть не на вході в транспорт, а вибірково. Це робитимуть спеціальні групи правоохоронців.

Окрім того, пасажири, як і раніше, повинні дотримуватися дистанції та одягати засоби захисту – маски чи респіратори.

З порушниками будуть проводити роз’яснювальні роботи, а також складатимуть адміністративні протоколи. Штрафи виписуватимуть на перевізників, які пустили у транспорт невакцинованих осіб.

Громадяни, які користуються підробленими сертифікатами про вакцинацію, також можуть отримати штраф.