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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Київ запровадив карантинні обмеження: як працюватиме транспорт

маршрутка київ

Київ запровадив з 1 листопада обмеження червоної карантинної зони. Про таке рішення столичної влади оголосив мер міста Віталій Кличко.

Як працюватиме транспорт у червоній зоні у Києві, читайте у матеріалі.

Київ у червоній зоні – як працює транспорт

Громадський транспорт у Києві працюватиме у звичайному форматі. Проте їздити зможуть лише пасажири, що мають сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест.

Документи перевірятимуть не на вході в транспорт, а вибірково. Це робитимуть спеціальні групи правоохоронців.

Окрім того, пасажири, як і раніше, повинні дотримуватися дистанції та одягати засоби захисту – маски чи респіратори.

З порушниками будуть проводити роз’яснювальні роботи, а також складатимуть адміністративні протоколи. Штрафи виписуватимуть на перевізників, які пустили у транспорт невакцинованих осіб.

Громадяни, які користуються підробленими сертифікатами про вакцинацію, також можуть отримати штраф.

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Київ запроваджує обмеження червоної зони карантину

Фото: УНІАН

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