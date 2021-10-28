Российско-оккупационных войск в течение 27 октября 15 раз нарушили режим прекращения огня, три из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В результате враждебных действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

Вблизи Гранитного оккупанты дважды совершили обстрелы из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

В направлении Луганского – четыре раза из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Возле Новотошковского противник открывал огонь из стрелкового оружия, в сторону Новолуганского и Водяного – из ручных противотанковых гранатометов.

В районе Лебединского и Зайцевого обстреливали позиции украинских военных из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Широкиного – из станковых противотанковых гранатометов.

Позиции вблизи Кряковки попали под обстрел из минометов калибра 120 мм.

Возле Гранитного российские наемники с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили неизвестные взрывные устройства.

Кроме того, за прошедшие сутки в Донецкой области вражеский беспилотник пересек линию соприкосновения.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, заставив противника прекратить обстрелы, без применения запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

По состоянию на 07.00 28 октября зафиксировано нарушение режима прекращения огня вблизи Луганского. Там оккупанты обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил по состоянию на 28 октября нет.

Источник: ООС