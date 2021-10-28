Російсько-окупаційні війська протягом 27 жовтня 15 разів порушили режим припинення вогню, три із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

Поблизу Гранітного окупанти двічі здійснили обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

У напрямку Луганського – чотири рази із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Біля Новотошківського противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, у бік Новолуганського та Водяного – із ручних протитанкових гранатометів.

У районі Лебединського та Зайцевого обстрілювали позиції українських військових із гранатометів різних систем та стрілецької зброї, неподалік Широкиного – зі станкових протитанкових гранатометів.

Позиції поблизу Кряківки потрапили під обстріл із мінометів калібру 120 мм.

Біля Гранітного російські найманці за допомогою безпілотного літального апарата скинули невідомі вибухові пристрої.

Крім того, протягом минулої доби на Донеччині ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, змусивши противника припинити обстріли, без застосування забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Станом на 07.00 28 жовтня зафіксовано порушення режиму припинення вогню поблизу Луганського. Там окупанти обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил станом на 28 жовтня немає.

Джерело: ООС